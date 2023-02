Geen ‘lelijke’ mevrouw Griezel meer in Roald Dahl: klassiekers van populaire kinderschrijver worden opgekuist door uitgeverij

“Alsof je kleren zou schilderen over Adam en Eva op Het Lam Gods”, zegt Marc De Bel. Het waait in

literatuurland: er is gemorreld aan de klassiekers van Roald Dahl. Zijn Britse uitgever herschreef verschillende passages in de kinderboeken, zodat elke kwetsende ‘lelijk’, ‘dik’ en andere twijfel-woorden nooit meer kunnen blijven plakken bij jonge lezers. Niet iedereen is fan. “Ze proberen van Dahl een politiek correcte auteur te maken, en dat is hij helemaal niet.”