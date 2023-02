Dertien ex-managers getuigen over ‘pestcultuur’ en onmenselijke werkdruk bij Plopsa: “Ik werkte tot 100 uur per week. En nog was het niet genoeg”

Een brulcultuur. Een tirannie. Pesterijen onder managers. Het beeld dat in de krant De Tijd geschetst werd over het bedrijf achter Plopsaland, was niet fraai. De redactie van het Nieuwsblad sprak met dertien ex-managers en -directeurs, en die hangen een ontluisterend beeld op. “Mensen worden aangemoedigd om te spioneren, en te klikken als de vuilnisbakken overvol zijn?”