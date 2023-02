Westerlo met een strafschopdoelpunt zuinig voorbij Sint-Truiden: “Vol voor de top acht gaan”

Het eerste kwartier op Stayen - of het Daio Wasabi stadion zoals u wil - was voor de Limburgers. Met een poging van Hashioka in het zijnet en een bal die via Perdichizzi en Bolat tegen de linkerpaal caprioleerde. Bolat haalde een schot van Koita onder de lat weg. “In het openingskwartier hadden we het moeilijk”, gaf Jonas De Roeck toe. “We wisten dat onze tegenstander een stevige thuisreputatie heeft en we kwamen er moeilijk uit. Gaandeweg vonden we beter de ruimte. Vooral via de flanken.”

Na een snelle aanval besloot Kyan Vaesen naast de verkeerde kant van de rechterpaal. Een bedrijvige Vaesen trapte even later een vrije trap à la Ronaldo rechtdoor op Schmidt en Thomas Van den Keybus knalde over. Op de rechterflank kon Bryan Reynolds zijn turbo regelmatig aanzetten. Hij slalomde het strafschopgebied in en De Cuyper trapte iets te overhaast over. “Misschien wel de grootste kans. We werden inderdaad steeds gevaarlijker”, merkte de coach van Westerlo op. Een strakke voorzet van Reynolds werd door Vaesen tegen de bovenkant van de lat gedevieerd

Nagelbijtend wachten op de VAR

Derde goede keer moet Reynolds gedacht hebben. Na samenspel met Vaesen - die na overleg met de VAR geen buitenspel bleek te staan - werd de Amerikaanse rechterflankverdediger ongelukkig door Koita in de zone van de waarheid aangelopen. Uiteindelijk duurde het meer dan vijf minuten voor Brent Staessens, die zelf door de VAR naar het scherm werd geroepen, de bal op de stip legde en Koita met rood wel heel zwaar sanctioneerde. “Ik was eerlijk gezegd verbaasd dat de scheidsrechter de bal niet meteen op de stip legde”, merkte Lukas Van Eenoo een tikkeltje sarcastisch op. “Dit was toch een overduidelijke strafschopfout. Zo lang wachten, was in ieder geval niet leuk”, aldus de middenvelder.

© Isosport

“Ik heb de beelden nog niet gezien en ging er vanuit dat het een juiste beslissing was”, reageerde De Roeck op zijn beurt diplomatisch. Maxim De Cuyper liet het allemaal niet aan zijn hart komen en zette de strafschop koelbloedig in het dak van het doel om. Voor de belofteinternational zijn zevende doelpunt van het seizoen en dat als linksback. Niet onbegrijpelijk dat ook de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco hem op zijn lijstje van te volgen potentiële Rode Duivels heeft staan.

De thuisploeg wist wat het moest doen na de pauze. STVV liet veel goede wil zien. Maar doelgevaar leverde die gebetenheid niet op. Westerlo dat het laatste halfuur van de eerste helft had gedomineerd, beperkte zich tot controleren. De spektakelwaarde van de eerste helft ging met een ruk naar beneden. Lukas Van Eenoo kopte in de 77ste minuut een voorzet over. Veel meer viel er, zelfs met de beste wil van de wereld, niet te noteren. De ingevallen Nene ging te egoïstisch zijn kans bij een snelle tegenprik en kreeg de banbliksems van zijn mee opgerukte ploegmaats over zich heen. Een slotoffensief van Sint-Truiden leverde geen kansen meer op en Westerlo hield de drie punten op zak. “Met elf tegen tien is niet altijd een voordeel, stelde De Roeck vast. “We kregen enkele kansen op de 0-2 en zo lang we die nipte voorsprong hadden, bleef het spannend. We hadden het vroeger kunnen afmaken. Al ben ik vanzelfsprekend tevreden met het resultaat.”

Zekerheid over het behoud

“Het behoud is nu wel zeker”, knipoogde Van Eenoo. “Nu moeten we vol voor een top acht plaats gaan en is er nog veel mogelijk. De tweede helft was niet leuk meer voor de supporters. STVV zette een laag blok en we wilden vermijden dat we een gelijkmaker slikten zoals in enkele recente competitieduels. Al bij al hadden we de beste kansen en is deze overwinning zonder meer verdiend”, besloot Lukas Van Eenoo.