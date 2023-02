Dit was de eerste dag van Aalst Carnaval: stad ontploft op eerste stoet na corona met record van 105.000 (!) bezoekers

De knaldrang was zondag tastbaar in Aalst, waar de 93ste carnavalsstoet een ongeziene menigte lokte. Terwijl er andere jaren zo’n 80.000 bezoekers geteld worden, waren het er nu naar schatting 105.000. Omdat het parcours tjokvol kijklustigen stond, werd de stoet een gatenkaas, waarbij de laatste groep twee uur later dan voorzien de Grote Markt op reed. De Ajuinen toonden echter dat corona hen niet klein gekregen heeft. Ze lieten ook de mond van premier Alexander De Croo (Open VLD) en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau openvallen.

Stoefaat, alias stoofhout, dat is de Sint-Jozefkerk. De krakkemikkige kerk naast het Esplanadeplein die gestut is omdat ze anders zou instorten, was bij uitstek hét thema onder de losse groepen. Met meer dan 200 waren ze, en de vaste groepen met 71, samen goed voor meer dan 6.000 carnavalisten. (Lees verder onder de foto)

De groepen brachten meermaals een eerbetoon aan Keizer Kamiel. — © cbh

Nog met zeventien keer zoveel was de massa toegestroomde bezoekers. Voor de dochters van Kamiel Sergant, de keizer van Aalst Carnaval die op 3 juni 2021 overleed, was het extra speciaal. Ze zagen de beeltenis van hun vader meermaals terugkeren als eerbetoon. Dochter Veerle stapte mee bij De Lodderoeigen, de grote groep die geboekstaafd staat als grote kanshebber op goud bij de grote groepen en die Keizer Kamiel op een piëdestal plaatste. Op het uur dat deze carnavalsgroep op de Grote Markt werd verwacht, waren ze nog maar op een boogscheut van de startplaats, in de Koolstraat. “In het begin ging het nog, we moesten maar blijven wachten en wachten. Maar nu ik zie hoeveel volk er is om naar de stoet te kijken, word ik steeds emotioneler als ik aan onze pa denk”, zei Veerle.

Grote vertraging

Want dat was nog iets dat het eerste echte carnavalsfeest na coronatijd kenmerkte: de vertraging. In de stoet zaten een heleboel gaten, waardoor de initiële planning helemaal in de soep draaide. De Lodderoeigen werden om 20.15 uur op de Grote Markt verwacht en arriveerden daar uiteindelijk om 22.38 (!) uur, bijna 2,5 uur later. Feestcomité-voorzitter Wendy Wauters spreekt evenwel van een prachtige stoet, die geen moment verveelde. Er waren enkele pannes, en het talrijke publiek bleek ook de nodige hinder te veroorzaken. Tussen Beschomt en Possensje zat zo’n groot gat. “Daar zaten vijftien losse groepen tussen, die onderweg allemaal uit de stoet zijn gegaan”, zegt Feestcomité-voorzitster Wendy Wauters. Gelukkig was er van echte ongelukken geen sprake.

Stikstofakkoord afgesloten

Op de voorste rij van de tribune zat eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) samen met Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), gouverneur Carina Van Cauter, minister Matthias Diependaele (N-VA) en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. De premier deed zelfs een dansje met de carnavalisten. “Je moet met alles kunnen lachen”, zei De Croo. “Wij (wijzend naar Matthias Diependaele, red.) hebben hier onder elkaar het stikstofakkoord al geregeld.” (Lees verder onder de foto)

Ook de crèche van Jean-Jacques was onderwerp van spot. — © lds

Verder nog gegeerd als thema bij de losse groepen: de crèche van Jean-Jacques De Gucht, de sluiting van de kerncentrales, de straatverlichting die in Aalst na 23 uur wordt afgezet en de vermaledijde stinkfabriek Tereos.

Een trotse Prins Carnaval Yordi Ringoir zag dat het goed was. “Ik heb voor Aalst Carnaval nog noiie zoveel volk bij elkaar gezien”, zei hij.