Minstens 19 doden door zware storm in Braziliaanse deelstaat Sao Paulo

“In de kuststreek zijn tot nu toe 19 doden geregistreerd”, zo luidt het in een verklaring van de deelstaatregering. De doden vielen bij overstromingen en aardverschuivingen in meerdere steden in het noorden van de staat. Er wordt gevreesd dat de dodentol nog kan oplopen.

Een operatie is gaande om slachtoffers en ontheemden te helpen. Gouverneur Tarcisio de Freitas heeft bijstand van het leger gevraagd en kondigde de noodtoestand af voor de steden Ubatuba, Sao Sebastiao, Ilhabela, Caraguatatuba en Bertioga.

Twee van de zwaarst getroffen steden, Sao Sebastiao en Bertioga, hebben hun carnaval geannuleerd, terwijl reddingsteams zwoegen om vermiste personen te vinden. “Onze reddingsteams slagen er niet in om meerdere locaties te bereiken; het is een chaotische situatie”, verklaarde de burgemeester van Sao Sebastiao, Felipe Augusto, volgens The Washington Post.

Augusto deelde beelden van de zware schade en evacuatiepogingen in zijn stad. Zo is te zien hoe mensen door de modder waden met een baby in de armen. Tv-beelden gemaakt in Sao Paolo tonen huizen waarvan enkel nog het dak boven het water te zien is. Een weg die Santos verbindt met Rio de Janeiro is geblokkeerd door aardverschuivingen en overstromingen.

Volgens de regering van Sao Paulo viel meer dan 600 milliliter regen in één dag, een van de hoogste hoeveelheden ooit. In Bertioga ging het om 687 milliliter.