Vijftig bewoners tijdlang geëvacueerd na rookontwikkeling in appartementsgebouw in De Panne

Een vijftigtal bewoners moest zondagnacht enkele uren hun flats verlaten nadat er een rookontwikkeling werd vastgesteld in hun gebouw in De Panne. Ze werden opgevangen in de Royal Sand Yacht Club.

Rond 2.20 uur werd een rookontwikkeling in residentie Westland in de Dynastielaan in De Panne. Dat ontstond op de zevende verdieping. De hele residentie telt zo’n 140 appartementen en door de krokusvakantie waren er relatief veel mensen aanwezig. Toen de brandweer aankwam, werd samen met de politie besloten om het gebouw te ontruimen.

De bewoners werden opgevangen in de Royal Sand Yacht Club — © Brandweer Westhoek - De Panne

Opvang in zeilwagenclub

“Het was de conciërge die de hulpdiensten verwittigde”, deelt burgemeester Bram Degrieck van De Panne mee. “De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en het hele gebouw werd geëvacueerd. Een vijftigtal mensen werd opgevangen in de Royal Sand Yacht Club, de naastgelegen zeilwagenclub. Daarvoor werd de uitbaatster wakker gebeld die meteen de zaak opende, waarvoor dank. Er was geen paniek en alles verliep rustig en gemoedelijk. Rond 4 uur besloot de brandweer het gebouw te ventileren en tegen 5 uur kon iedereen terugkeren naar zijn flat.”

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk maar in het appartement in kwestie worden momenteel wel renovatiewerkzaamheden uitgevoerd.