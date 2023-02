Feyenoord ontkomt er niet meer aan. Het Legioen ziet na zes jaar een nieuw kampioenschap gloren. Als het vuur, dat zaterdagavond letterlijk werd ontstoken in De Kuip bij de strijd met AZ (2-1), een indicatie was voor de hitte in het hoofd van de supporters, dan is de titelkoorts gestegen naar dik veertig graden.