Hasselt

‘Meten is weten’ is de leuze van Hasselaar René Peeters (66). Door zijn verwarming bij te stellen, zijn elektrotoestellen slim te gebruiken en sluimer- en piekverbruik te vermijden, slaagden René en zijn vrouw erin om op één maand 65 euro uit te sparen. “En dat zonder aan comfort in te boeten”, zegt hij.