Mbappé steekt Neymar hart onder de riem na nieuwe blessure: “Wees sterk, broer”

Kylian Mbappé heeft zijn steun betuigd aan ploegmakker Neymar, die in de wedstrijd tegen Lille (4-3) naar de kant moest met een enkelblessure. De euforie van de zege dankzij een magische vrije trap van Lionel Messi in de 95ste minuut werd getemperd doordat Neymar in de tweede helft in tranen en op een brancard het veld verliet.

PSG bevestigde op basis van een MRI-scan dat Neymar een enkelverstuiking zonder breuk heeft, dinsdag volgt een nieuwe controle.

Kylian Mbappé, die twee keer scoorde tegen Lille, stak zijn ploegmakker op Instagram een hart onder de riem: “Blijf sterk, het hele team wacht heel snel op je. Ga door, mijn broer.”

De duur van Neymars afwezigheid is onbekend, maar de verwachting is dat hij zondag de clash PSG-Marseille mist. Over zijn deelname aan de terugwedstrijd in de Champions League tegen Bayern München (8 maart) bestaat onzekerheid. De entourage van de speler is optimistisch en hoopt op een afwezigheid van twee weken waardoor hij de Champions League-return tegen Bayern zou kunnen spelen.