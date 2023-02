Amerikaanse president Joe Biden brengt verrassingsbezoek aan Kiev en kondigt nieuw steunpakket aan: “VS zullen Oekraïne steunen zolang nodig is”

De Amerikaanse president Joe Biden is maandagochtend aangekomen in Kiev voor een verrassingsbezoek aan de Oekraïense hoofdstad, en voor overleg met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Biden maakte van de gelegenheid gebruik om een nieuw steunpakket ter waarde van 500 miljoen dollar aan te kondigen.

Het was al langer geweten dat Biden maandag naar Polen zou reizen: daar zal hij dinsdag een toespraak houden, met de boodschap dat het Westen Oekraïne zal steunen “zolang dat nodig is”. Dat de Amerikaanse president aan die reis een uitstap naar Kiev zou breien, werd – om veiligheidsredenen – meermaals ontkend door het Witte Huis, maar was al langer het onderwerp van speculatie.

Dat Biden vier dagen voor de eerste “verjaardag” van de Russische invasie in Oekraïne toch opdook in Kiev, was dus geen complete verrassing. Volgens The New York Times zou Biden vanuit Polen via trein naar Kiev gereisd zijn. Op beelden gemaakt door inwoners van de stad is te zien hoe Biden in het gezelschap van de Oekraïense president Zelenski, en uiteraard omringd door zwaarbewapende militairen, een wandeling maakte in het stadscentrum, en een bezoek bracht aan de kathedraal van Sint-Michael.

Kort voor en tijdens de wandeling van Biden en Zelenski ging in de stad ook het luchtalarm af, maar er is geen enkele aanwijzing dat er maandagochtend Russische bombardementen plaatsvonden. Het is het eerste bezoek van Biden aan Oekraïne sinds de start van de oorlog bijna een jaar geleden.

Steunpakket

“Ik ben vandaag hier in Kiev om ons onwrikbare en onvermoeibare engagement ten opzichte van de Oekraïense democratie, soevereiniteit, en territoriale integriteit te herbevestigen”, liet Biden in een officiële verklaring weten. “Poetin dacht dat Oekraïne zwak was, en dat het Westen verdeeld was. Hij dacht dat hij het langer zou kunnen uithouden dan wij. Maar hij was helemaal verkeerd.”

“Wij zullen aan de zijde van Oekraïne staan zolang het nodig is”, klonk het verder. Biden kondigde vervolgens een nieuw steunpakket ter waarde van 500 miljoen dollar (ongeveer 470 miljoen euro) aan. Dat pakket, dat onder andere munitie en het HIMARS-raketsysteem zou bevatten, zou dinsdag formeel goedgekeurd worden.

Zelenski: “Extreem belangrijk signaal”

De Oekraïense president Zelenski reageerde in een kort bericht op Facebook opgetogen op het bezoek van Biden en de aangekondigde steun. “President Biden, welkom in Kiev!”, klonk het. “Uw bezoek is een extreem belangrijk signaal van steun voor alle Oekraïeners.”

Biden zou vandaag nog verder praten met Zelenski en zijn regering over de Amerikaanse steun aan Oekraïne. Zo zou vandaag ook een nieuwe levering van “belangrijk materiaal” bekendgemaakt worden, waaronder “munitie voor artillerie, antiwapensystemen en radarsystemen”, “om de Oekraïense bevolking te helpen beschermen tegen luchtbombardementen”. Later deze week zouden de Verenigde Staten ook nog extra sancties aankondigen tegen de Russische elite en bedrijven die belangrijk zijn voor de Russische oorlogsmachine.

Na het overleg met Zelenski zou Biden terug naar Polen reizen, om er te praten met de Poolse president Andrej Duda.

