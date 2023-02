Pools meisje beweert Madeleine McCann te zijn: “De politie moet maar een DNA-test van me komen afnemen”

Volgens de Duitse politie werd McCann vermoord door deze Christian Brückner. — © Bild

Madeleine McCann verdween in 2007 kort voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning die gehuurd werd door haar ouders in het Portugese Praia da Luz. In de bijna 16 jaar sinds haar verdwijning passeerden talloze theorieën de revue over het lot van het meisje.

De Duitse politie is er op basis van bepaalde elementen in het onderzoek van overtuigd dat Madeleine McCann verkracht en vermoord werd door Christian Brückner. Die man werd in oktober vorig jaar formeel aangeklaagd voor het seksueel misbruik van vijf kinderen, maar niet in de zaak-McCann: daarvoor ontbreekt het aan hard bewijs. Het lichaam van het meisje werd namelijk nooit gevonden.

Pretendenten

Die onzekerheid heeft doorheen de jaren verschillende mensen de kans gegeven om te claimen dat zij Madeleine McCann waren, maar die beweringen leidden doorgaans tot weinig of niets. En ook Julia Wendel spingt nu op die kar. Haar verhaal krijgt dezer dagen veel aandacht op sociale media, omdat er een zekere fysieke gelijkenis is tussen McCann en de Poolse vrouw.

Wendel richtte vijf dagen geleden een Instagram-account op – onder de naam @iammadeleinemcann (‘Ik ben Madeleine McCann’) – en heeft in die korte periode al meer dan een half miljoen volgers verzameld. In haar berichten – in totaal 48 tot op heden – beweert ze dat ze zich “enkele maanden geleden” begon af te vragen of zij McCann zou kunnen zijn, nadat ze haar grootmoeder “iets” hoorde zeggen. Wat dat “iets” was, houdt ze vaag.

Duitse pedofiel

“Ik heb een heel hard leven achter de rug, en heb daarin veel trauma’s opgelopen”, vertelt Wendel ook. Ze beweert seksueel misbruikt te zijn “door een Duitse pedofiel die ook verdacht werd in het onderzoek naar Madeleine McCann”. Het is niet duidelijk of ze doelt op Brückner.

Toch heeft Wendel naar eigen zeggen “weinig tot geen herinneringen” aan die periode. “Het is allemaal heel wazig. Ik heb gesprekken gehad met mijn ouders, maar hun versie van de feiten klopt niet. Ze proberen ook altijd van onderwerp te veranderen.” Zo beweert Wendel dat ze volgens haar leerkracht niet van in het begin op haar lagere school zat, “maar mijn ouders blijven beweren van wel”.

“Ik heb mijn moeder ook gevraagd om foto’s waarop ze zwanger van me is, of om mijn geboortecertificaat, of om foto’s uit mijn jeugd”, klinkt het verder. “Maar die krijg ik nooit te zien. Ze zegt steeds weer dat ik gek ben. Daarom begon ik mijn eigen onderzoek te voeren. Pas toen ontdekte ik wat er gebeurd is met Madeleine McCann, en legde ik de puzzel samen.”

Contact met ouders?

Wendel stapte daarop naar eigen zeggen naar de Poolse en Britse politie, maar kreeg daar geen gehoor. Daarom – “en niet omdat ik internetroem zoek” – richtte ze haar Instagram-account op. Daar staaft ze haar theorie met tientallen foto’s van zichzelf naast foto’s van McCann, waarbij ze wijst op fysieke gelijkenissen zoals dezelfde gezichtsstructuur, dezelfde tanden, of dezelfde zeldzame oogafwijking, al vormt geen van die elementen definitief uitsluitsel.

Op die manier hoopt ze naar verluidt de aandacht te trekken van de familie McCann. En met succes, beweert ze zelf: naar eigen zeggen werd ze inmiddels benaderd door de ouders van McCann. “De familie neemt geen enkel risico, ze zijn bereid om alle pistes te onderzoeken”, meldt ook een bron bij de Britse tabloid The Daily Star. “Het meisje lijkt op Maddie, dat valt niet te ontkennen. Als het klopt wat ze zegt, bestaat er inderdaad een kans dat zij het is. Haar verhaal houdt steek.”

Twijfel

Wat dan weer tegen het verhaal van Wendel pleit, is dat zij al 22 jaar oud is, terwijl McCann nu nog maar 19 zou zijn. Bovendien lijken sommige argumenten op het Instagram-account – zoals de wel bijzonder vage gelijkenis tussen haar oren en die van Gerry McCann – wel erg vergezocht.

Veel mensen hebben dan ook hun twijfels bij het verhaal, en beschuldigen Wendel ervan een aandachtszoekster te zijn. “Aan de haters wil ik enkel zeggen dat dit geen grap is, en dat ik oprecht geloof dat ik haar kan zijn”, reageert Wendel op die kritiek. “De politie moet maar een DNA-test van me komen afnemen, en dat vergelijken met dat van Kate en Gerry McCann.”