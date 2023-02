Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken bevestigt levering van F16’s aan Turkije

“De regering-Biden staat volledig achter het pakket om de bestaande F-16’s te moderniseren en nieuwe aan Turkije te leveren”, zei Blinken tijdens een persconferentie met zijn Turkse ambtsgenoot Mevlut Cavusoglu. “Turkije is een “bondgenoot en partner van de NAVO, dit is in ons nationaal belang”, voegde Blinken nog toe.

Een concreet tijdschema kon hij nog niet geven, aangezien elke verkoop van een F16 groen licht moet krijgen van het Amerikaanse Congres, dat niet happig is op zulke levering.

Turkije wil 40 toestellen van de nieuwste versie van het gevechtsvliegtuig, de F-16V Viper of Block 70, aanschaffen, 79 oudere toestellen upgraden naar dezelfde standaard en zijn F-4E Phantom vervangen.

President Joe Biden heeft zijn goedkeuring gegeven voor de verkoop, maar stuit op verzet in het Congres. Dat maakt zich zorgen over de situatie van mensenrechten in Turkije en over het bezwaar van het land tegen de aansluiting van Finland en Zweden bij de NAVO.

Voor Turkije kan het niet door de beugel dat Zweden onderdak biedt aan Koerdische militanten. Het land beschouwt met name leden van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) als “terroristen”.

“Het zou oneerlijk zijn om het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland als voorwaarde te stellen voor de F-16’s,” zei Cavusoglu. “De handen van Turkije mogen niet worden gebonden”, voegde hij eraan toe, en hij hoopte dat “de (Amerikaanse) sancties zo snel mogelijk worden opgeheven”.

Turkije heeft al eens 1,4 miljard dollar betaald voor een bestelling van Amerikaanse F-35 stealth-gevechtsvliegtuigen, die nooit zijn geleverd. Het hele contract werd in 2019 door de VS bevroren nadat Ankara het Russische S-400 antiraketsysteem had gekocht, dat als een bedreiging voor de F-35 werd gezien. Washington sloot Turkije vervolgens uit van het geavanceerde militaire programma.