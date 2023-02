Waals-Brabant één van weinige regio’s in Europa waar economie kromp in 2021

De provincie Waals-Brabant is binnen Europa een van de weinige regio’s waar de economie in 2021 is gekrompen, zo blijkt uit regionale groeicijfers van Eurostat, het Europese bureau voor de Statistiek. De economie kende er een krimp met 2,4 procent tegenover 2020, zo blijkt. Ook in het Franse overzeese departement Mayotte (-0,7 procent) en in het Oostenrijkse Tirol (-0,2 procent) was er dat jaar sprake van een krimp, alle andere regio’s laten groei optekenen.

Een eenduidige verklaring voor de daling geeft Eurostat niet. Het statistiekbureau verwijst wel naar de coronapandemie, waardoor de economie in heel wat regio’s in 2020 nog zwaar geïmpacteerd was, terwijl zich in 2021 voor de meesten een stevig herstel voordeed.

Maar dat geldt niet voor Waals-Brabant. Die provincie liet ook tegenover 2019, dus voor corona, een daling van het bbp zien (-12 procent).

Andere Belgische regio’s zagen hun economie wel groeien, met de grootste groeicijfers in 2021 in Vlaams-Brabant (+7,6 procent) en in West-Vlaanderen (+7 procent). Brussel is dan weer bij de regio’s met het hoogste bbp per capita in 2021 (204 procent van het Europees gemiddelde), berekende Eurostat. Die hoge toegevoegde waarde wordt onder meer verklaard door de grote instroom van pendelaars.