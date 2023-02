Nog 1.300 stuks achtergebleven bagage wachten op eigenaar in Brussels Airport na staking van Aviapartner

In totaal zijn zaterdag zowat 5.000 stuks bagage achtergebleven op de luchthaven. Tot nu toe vroeg Brussels Airport aan eigenaars om niet zelf naar de luchthaven te komen, maar wel te wachten tot ze werden gecontacteerd.

Wie tot nu toe nog geen bericht heeft ontvangen, kan in de loop van de dag terecht op de website om na te gaan of de bagage van hun vlucht al beschikbaar is. Op dit moment moet enkel de lading van twee Sun Express-vluchten nog worden behandeld.

Eigenaars kunnen hun bagage elke dag tussen 9 uur tot 21 uur ophalen in de aankomsthal van Brussels Airport. Daarvoor is de identiteitskaart en het bagagelabel of de instapkaart van de reiziger nodig. Ook moeten reizigers via de website een document invullen waarin ze hun bagage opeisen. Op die manier hoopt de luchthaven om het verdelen van de resterende bagage te versnellen.

Naast de 1.300 koffers die bij de aankomsthal zijn achtergebleven, wachten ook nog een honderdtal stuks om hun eigenaar achterna te gaan die zaterdag vanuit Brussel naar het buitenland is vertrokken.