Fietsster (32) zwaargewond nadat ze tegen openzwaaiend portier botst en overreden wordt

Een 32-jarige fietsster uit Lubbeek raakte zondagavond zwaargewond na een ongeluk op de Diestsesteenweg. De vrouw verkeert niet in levensgevaar.

De fietsster reed rond 18 uur, toen ze zich op het fietspad begaf, tegen het openzwaaiend portier van een auto. Daardoor kwam ze op de rijbaan terecht en werd ze vervolgens nog eens overreden door een voorbijrijdend voertuig. De bestuurster van een auto die op dat ogenblik kwam aangereden kon niet meer stoppen en reed over de benen van de fietsster. Er werden zowel een ziekenwagen als MUG-team ter plaatse gestuurd. Het slachtoffer werd voor verdere verzorging overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Ze was niet in levensgevaar. Alle betrokkenen testten negatief op alcohol en drugs.