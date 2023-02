Zwaar geval van intrafamiliaal geweld: twee gewonden, woning verzegeld

Na de oproep kwamen de politie en een ambulance naar die plek in het centrum van Ronse. De diensten van het gerechtelijk labo verrichtten er een sporenonderzoek. Om 20 uur verzegelde een ploeg van het rechercheteam Ronse de woning in de Grote Marijve. “In belang van het onderzoek, dat volop loopt, wordt geen commentaar gegeven op de gebeurtenissen”, zeggen de wetsdienaars.

Het parket bevestigt de feiten. “Zondagnamiddag was er een geval van intrafamiliaal geweld waarbij twee mensen gewond raakten” horen we. “Zowel de man als de vrouw zijn niet in levensgevaar. Omdat de feiten ernstig waren, heeft het parket beslist een onderzoeksrechter aan te stellen. Ook een wetsgeneesheer moet een onderzoek doen. De verdachte wordt dinsdagmorgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter die zal beslissen als hij aangehouden blijft of niet.”