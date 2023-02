EU legt bijkomende voorraden tegen nucleaire en chemische noodsituaties aan

De Europese strategische voorraden bevatten onder meer antiobiotica, vaccins, tegengif, gasmaskers en beschermend materiaal. De vier reserves hebben een totale waarde van 546,6 miljoen euro. Het Europees budget dekt alle kosten. In noodgevallen of bedreigende situaties kan het materiaal vanuit deze vier locaties verstuurd worden naar de getroffen lidstaten of partnerlanden.

Volgens de Commissie onderstreept de oorlog in Oekraïne dat de Europese landen voorbereid moeten zijn. “We hebben CBRN geïdentificeerd als een prioritaire gezondheidsbedreiging waartegen we ons op Europees niveau moeten wapenen. Het is belangrijk dat er snel medische tegenmaatregelen beschikbaar zijn wanneer deze dreiging een realiteit wordt”, zo verklaarde commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides.

Naast CBRN-dreigingen had de Europese gezondheidscrisisdienst HERA in juli vorig jaar ziekteverwekkers met pandemisch potentieel en de gevolgen van antimicrobiële resistentie bestempeld als de drie belangrijkste gezondheidsbedreigingen die Europees gecoördineerd moeten worden. Om beter voorbereid te zijn op deze scenario’s, lanceerde de Commissie onlangs nog een nieuwe oproep tot voorstellen voor een totale waarde van 636 miljoen euro.