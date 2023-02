Vrouwen op theeplantages in Kenia veelvuldig seksueel misbruikt door bazen

Vrouwen op theeplantages in Kenia worden seksueel misbruikt door hun bazen. Dat blijkt uit een undercoverreportage van de Britse omroep BBC.

Meer dan zeventig werkneemsters van de plantages vertelden de BBC dat ze seksueel werden misbruikt door hun bazen. De theeplantages leveren aan bekende merken zoals Lipton en PG Tips.

Uit de getuigenissen blijkt dat de slachtoffers geen andere mogelijkheid hadden dan ingaan op de sekseisen van hun meerdere, omdat ze anders hun job dreigden te verliezen. Een van de getuigen verklaarde dat ze hiv opliep.

Een journaliste die zich voordeed als kandidaat-werkneemster, werd onder druk gezet om seksuele betrekkingen te hebben in ruil voor een job.

Unilever “geschokt”

Levensmiddelenconcern Unilever reageerde “diep geschokt en bedroefd” te zijn. Net toen de BBC heimelijk aan het filmen was in Kenia, verkocht het bedrijf zijn theedivisie voor 4,5 miljard euro aan investeerder CVC Capital Partners. De nieuwe eigenaar heeft twee managers geschorst en laat de zaak onafhankelijk onderzoeken.

James Finlay, een andere betrokken theeproducent, liet aan de BBC weten dat een leidinggevende werd geschorst en bij de politie gemeld. Er is ook een onderzoek begonnen om na te gaan of er sprake is van “een endemisch probleem van seksueel geweld”, luidt het daar.