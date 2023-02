Belgische staat veroordeeld in nasleep van zaak-Mawda: politie-opleiding moet worden aangepast

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de Belgische staat veroordeeld tot een symbolische schadevergoeding op het proces dat de Belgische tak van Defence for Children had aangespannen voor “ernstige tekortkomingen” in de zaak rond Mawda, de peuter die door een politiekogel overleed.

De rechtbank verplicht ons land nu om tijdens de basis- en de navolgende opleidingen van politiemensen aandacht te besteden aan het gebruik van geweld tegen minderjarigen en aan de belangen en de rechten van kinderen.

“Het vonnis is overwegend positief”, zegt Benoit Van Keirsbilck van Defence for Children in een eerste reactie. “Na het proces over de schietpartij, bleven er nog een aantal vragen onbeantwoord over de verantwoordelijkheid. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de Belgische staat tekort heeft geschoten. Zo ontbreekt er een opleiding over de rechten van kinderen in de politie-opleiding en wordt ons land nu verplicht om bij de organisatie en planning van bepaalde acties rekening te houden met bijvoorbeeld kinderen van migranten.”

Tekortkomingen

De 2-jarige Mawda stierf door een politiekogel tijdens een achtervolging in de nacht van 16 op 17 mei 2018. Ze zat toen samen met haar ouders en een twintigtal andere migranten in een bestelwagen op weg naar het Verenigd Koninkrijk. De politieagent die het fatale schot loste, zei tijdens zijn proces niet te weten dat er migranten en kinderen aan boord waren. Hij werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en een boete van 400 euro voor onvrijwillige doodslag.

In de nasleep daarvan had de Belgische tak van Defence for Children (DCI) de Belgische staat voor de rechter gedaagd en gewezen op “ernstige tekortkomingen”. “Dit proces confronteert de Belgische staat met zijn verantwoordelijkheden en wijst op de dramatische en onaanvaardbare gevolgen van zijn beleid wat betreft de jacht op migranten”, klonk het toen bij DCI Belgium, een vereniging die als taak heeft de rechten van de kinderen te verdedigen. Er wordt onder meer gewezen op twaalf ernstige tekortkomingen van de staat, die hebben geleid tot de dood van Mawda.