Schotse minister van Financiën wil aftredende premier Sturgeon opvolgen

De Schotse minister van Financiën Kate Forbes wil Nicola Sturgeon opvolgen als premier. “Ik dien vandaag mijn kandidatuur in om Schotlands volgende eerste minister te worden, met de visie, ervaring en competentie om kiezers in het hele land te inspireren”, schreef de politica van de Scottish National Party (SNP) maandag op twitter.

De pas 32-jarige Forbes maakt een goede kans om het effectief tot premier te schoppen. Ze kent de Schotse economie als haar binnenzak, en haar streng religieus en conservatief profiel zou op een andere koers dan die van Sturgeon kunnen wijzen.

Wat Forbes’ kansen nog vergroot, is dat minister van Institutionele Zaken Angus Robertson kort voordien had aangekondigd geen kandidaat te zijn voor het premierschap. Met twee kleine kinderen is het niet het uitgelezen moment om zo’n rol op zich te nemen, zei de gewezen fractieleider van de SNP in het Brits parlement. Robertson spreekt vloeiend Duits en geldt als enthousiaste Europeaan.

Twee kandidaten

Na acht jaar aan het hoofd van de partij en de regering, kondigde Sturgeon afgelopen week haar ontslag aan. Het nieuws was slecht nieuws voor de onafhankelijkheidsbeweging die Schotland van Groot-Brittannië wil losweken.

Tot nu toe hebben minister van Gezondheid Humza Yousaf en parlementslid Ash Regan hun kandidatuur bekendgemaakt. De 37-jarige Yousaf geldt als één van de toppers binnen de partij. De 48-jarige Regan wordt dan weer aanzien als partijrebel, sinds ze de regering verliet na een discussie over een wet. Vrijdag moeten de kandidaturen binnen zijn. De SNP-leden kunnen vanaf 13 maart stemmen. Op 27 maart moet de opvolger van Sturgeon bekend zijn.