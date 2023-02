Kenny Saief, de grootste fan van AA Gent in Azerbeidzjan: “Met de steun van de Gentse fans is er veel mogelijk”

Noem hem gerust een man van de wereld. Roots in het Midden-Oosten maar geboren in de Verenigde Staten, om uiteindelijk in België door te breken in het profvoetbal. Na enkele tropenjaren bij relatief kleine clubs in de VS, Polen en Israël probeert Kenny Saief nu zichzelf weer op de kaart te zetten bij Neftchi Baku. “Dit is een grote club in Azerbeidzjan. De competitie is natuurlijk niet zo bekend, maar in het leven komen er soms verrassende kansen op je weg.”

“Ik werk hier heel hard en ken hier zeker geen luilekkerleventje, maar na al het blessureleed van de voorbije jaren is dit een zeer mooie periode in mijn loopbaan”, verraadt Saief al gauw zijn ambities. “Ik hoop op een dag terug te keren naar België. Het is nu februari en ik heb al zeven goals en acht assists achter mijn naam. Ik wil aan iedereen bewijzen dat ik weer op het goede pad zit. Ik zat heel diep, maar gelukkig ben ik nu al twee jaar gezond.”

Toch kent een voetballersbestaan in Azerbeidzjan ook een keerzijde van de spreekwoordelijke medaille. “Het is wel jammer dat er niet zoveel fans opdagen in de stadions bij competitiewedstrijden. Als voetballer mis je toch wel die echte voetbalsfeer. Bij de Europese duels dagen de fans dan wel massaal op. Dat is bij Qarabag ook zo.”

Kenny Saief zakte niet af naar het Tofikh Bakhramov-stadion, maar toch volgde de ex-Buffalo de avonturen van zijn voormalige ploeg op de voet. Voor de wedstrijd bracht hij zelfs een bezoekje aan de Gentse technische staf. “De spelers wilde ik niet storen in hun voorbereiding, maar ik begroette wel de coach en zijn staf. Ik heb nog altijd veel contact met Danijel Milicevic. We zijn echte vrienden. Het was dan ook ontzettend fijn om hem terug te zien.”

“Ik keek natuurlijk ook naar de match. In de eerste helft had Gent enkele prima mogelijkheden. Jammer dat ze geen doelpuntje konden meepikken. 1-0 is zeker geen slecht resultaat op bezoek bij Qarabag. Olympiakos en Nantes gingen hier zwaar onderuit. Gent heeft zeker nog een kans, want voor eigen publiek kunnen ze toch altijd iets meer.”

Vertrouwen in Vanhaezebrouck

Donderdagavond zit Saief opnieuw aan zijn tv gekluisterd. De 29-jarige flankaanvaller is wel op zijn hoede voor Qarabag. “Ze toonden dit seizoen al vaak wat ze in hun mars hebben, maar ik blijf keihard geloven in Gent. Ik heb alle vertrouwen in Hein Vanhaezebrouck. Reken maar dat hij een tactische optie verzint waarmee ze het verschil kunnen maken. En met de steun van de Gentse fans is er veel mogelijk. In het verleden was ik erbij toen we veel sterke teams over de knie legden. Waarom zou Gent nu niet kunnen winnen van dit Qarabag?”