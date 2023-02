Rusland wist vooraf van verrassingsbezoek Biden aan Oekraïne: “Hij heeft veiligheidsgaranties gekregen”

Volgens Sullivan hebben de Verenigde Staten Rusland enkele uren voor vertrekt ingelicht van het bezoek van maandagochtend. Meer details over de aard van die waarshuwing of de Russische respons gaf Sullivan niet, uit veiligheidsoverwegingen. Medvedev zegt op Telegram dat Biden “veiligheidsgaranties” heeft gekregen, al trad hij daarover ook niet in detail.

Op de Russische staatstelevisie gingen ze er wel op in. Daar werd in het programma van de bekende presentatrice Olga Skabejeva gezegd dat Biden inderdaad garanties gekregen heeft voor zijn veiligheid, “terwijl we hem ook hadden kunnen bedreigen”.

Biden kwam maandagochtend onverwacht aan in Kiev. Daar kondigde hij een nieuw steunpakket aan, ter waarde van 500 miljoen dollar. Na het overleg met de Oekraïense president Volodimir Zelenski gaat Biden naar Polen voor overleg met de Poolse president Andrej Duda.