Krijg je deze mail, stort dan zeker geen geld voor slachtoffers van aardbeving in Turkije en Syrië

Vorige week werd er al gewaarschuwd voor oplichters die misbruik maken van de aardbeving in Turkije en Syrië om geld in te zamelen dat dan uiteindelijk in hun eigen zakken verdwijnt. Nu is er een eerste mailing ontdekt die bij ons circuleert.

Bij Safeonweb, de cybersecuritydienst van de overheid, hebben ze een eerste mail gedetecteerd die circuleert en die overduidelijk een poging tot oplichting is. “We zien ook websites opduiken waarvan de echtheid moeilijk te achterhalen is”, zegt Katrien Eggers van Safeonweb.

Wie volgende pshishingmail krijgt, gooit hem best weg en doet zeker geen storting. Want wat je geeft, komt niet bij de slachtoffers van de aardbeving terecht, maar bij oplichters die misbruik maken van situatie.

“Daarnaast zien we ook dat mensen twijfelen: we krijgen e-mails doorgestuurd die niet vals zijn en dus wel degelijk van het Rode Kruis, Save the Children of Handicap International afkomstig zijn. Het is altijd beter om geen geld over te maken als je niet voor 100% zeker bent. Omdat het gewoon super moeilijk is om valse en echte berichten van elkaar te onderscheiden, hebben wij maar één tip als je wil doneren voor de slachtoffers van de aardbeving. Ga naar de website van het consortium 1212.be, of zoek zelf de website van de organisatie die je wil steunen (bv. Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen, Plan International, enz…).”

Heb je een verdacht bericht gekregen? Stuur het door naar verdacht@safeonweb.be en verwijder het.