Beelden tonen hoe vos zich helemaal thuis voelt op binnenkoer van Joëlle: “Hij tolereert zelfs onze aanwezigheid”

De vos is aan een opmars bezig in Brussel en dat merkt ook Joëlle Bury in de Ooienstraat in Watermaal-Bosvoorde. Het diertje laat zich geregeld zien in de binnenkoer van haar huis en tolereert hij de aanwezigheid van andere mensen. “Vossen zijn opportunistische dieren en nemen steeds meer stedelijk terrein in.”

Vossen zijn meer en meer te zien in het straatbeeld van Brussel. Begin dit jaar was er zelfs een te zien in de Wetstraat in Brussel en ook op andere plekken merken Brusselaars het dier opvallend vaak op.

Op de binnenkoer van Joëlle Bury in de Ooienstraat in Watermaal-Bosvoorde komt er al sinds de zomer een vos. “Hij kruipt onder onze poort en vertoeft dan op onze binnenkoer”, vertelt Bury. “Hij is daar dan helemaal op zijn gemak en tolereert zelfs onze aanwezigheid. Op sommige dagen komt hij zelfs een paar keer terug.”

Geen eten

Bury heeft het diertje al op foto vastgelegd, maar daar blijft het bij. “We geven het beestje geen eten. Aan mijn kinderen heb ik ook gezegd dat ze de vos niet mogen benaderen en altijd moeten opletten. Het blijft uiteindelijk toch een roofdier en een reactie is nooit uitgesloten. Ik denk net daarom dat de vos hier zijn plekje heeft gevonden.”

Dat beaamt ook Eddy Maes van Natuurpunt Brussel. “Vossen zijn geen domme beesten. De vos weet dat hij op die rustige plek niet verjaagd wordt en plaatst een voetnootje in zijn geheugen. Zolang hij daar rustig kan blijven, zal hij er ook blijven terugkeren.”

Opportunistische dieren

Maes is niet op de hoogte van het aantal vossen in Brussel, maar ziet dat de vos zijn territorium uitbreidt. “Vossen zijn al dertig à veertig jaar de stad in Brussel gewoon aan het worden, en we zien dat ze hun leefruimte aan het uitbreiden zijn. Bovendien zijn het opportunistische dieren. Als ze ergens gemakkelijk aan eten geraken, dan zullen ze zich daar ook meer en meer bevinden.”

“Zo maken ze het zich gemakkelijk. Bovendien hebben ze in de stad Brussel geen directe concurrenten en verdringen ze dus geen andere dieren. De vos zal zich dus meer en meer laten zien, en voor mensen die dat opmerken is dat een plezante belevenis.”