Antwerpen

Twee cipiers van het arresthuis in de Begijnenstraat in Antwerpen zijn zondag gewond geraakt door een aanval van Ringo De Witte (48). De man staat al jaren gekend als de ‘gevaarlijkste gevangene van ons land’ en was al meermaals betrokken bij vechtpartijen. “Iedereen voelde aan dat er een uitbarsting zat aan te komen”, klinkt het bij de cipiers.