Meer dan 70 rechtszaken aangespannen, 275.000 werkmannen blootgesteld: heisa rond “nieuwe asbest” in Australië

In Australië lopen op dit moment meer dan 70 rechtszaken tegen fabrikanten van werkbladen voor keukens. Allemaal aangespannen door werkmannen die erg ziek, en vaak zelfs ongeneeslijk ziek, zijn geworden door een bestanddeel waarvan nochtans al decennialang bekend is dat het zwaar ziekmakend kan zijn. In totaal zouden meer dan 275.000 werklieden blootgesteld zijn, blijkt uit Australisch onderzoek.

De zaken in Australië draaien allemaal rond siliciumdioxide, ook wel silica genoemd. Een stof die wereldwijd veel gebruikt wordt in glas en tandpasta en als droogmiddel in kleine zakjes - bij droge voeding bijvoorbeeld. Maar het wordt door enkele bedrijven ook gebruikt als bindmiddel voor werkbladen in keukens, als goedkoper alternatief voor marmer en graniet. En het is dat laatste waar nu grote heisa door is ontstaan in Australië.

Als afgewerkt product in de woonkamer vormen die werkbladen immers geen gevaar voor de gezondheid, maar voor werkmannen kunnen ze wel heel erg kwalijke gevolgen hebben. Als silica niet nat is terwijl het in stukken gesneden wordt, kan het allerlei ziektes veroorzaken. Van longkanker tot nieraandoeningen, auto-immuunziektes, longontstekingen en silicose. Dat laatste is de oudste beroepsziekte aan de longen die wereldwijd bekend is en is ongeneeslijk.

Asbest

De voorbije decennia is al veel inkt gevloeid over silica, net als over de kwalijke gevolgen ervan. Net als bij asbest zijn er strenge veiligheidsvoorschriften van kracht voor wie er toch mee wil werken. Maar de werklieden die in Australië naar de rechtbank gestapt zijn, beweren stuk voor stuk dat hun werkgevers hen niet op de hoogte gebracht hebben van de aanwezigheid van silica en hen dus onvoldoende beschermd hebben. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 275.000 werklieden zo blootgesteld zouden kunnen zijn aan de stof.

In Australische media doken de voorbije dagen heel wat getuigenissen op van slachtoffers en nabestaanden. De verhalen en foto’s met zuurstoftanks en beademingstoestellen, net als longtransplantaties die al dan niet te laat kwamen, roepen herinneringen op aan asbest, een stof die ook wereldwijd gebruikt werd maar al heel snel bijzonder dodelijk bleek te zijn. De stof werd dan ook al snel op heel veel plaatsen verboden.

Met silica zijn we zo ver nog niet: in Australië is het aantal gevallen van silicose in de voorbije 20 jaar gestegen toen een met silica bewerkte steen - zo bleek achteraf - als bouwmateriaal op de markt kwam en onder meer in overheidsgebouwen veelvuldig gebruikt werd. “Het nieuwe asbest”, noemen The Sydney Morning Herald, The Age en 60 Minutes het goedje dan ook, omdat nu pas aan het licht komt dat enkele bedrijven er hun werkmannen zo aan blootstellen. Er hangen hen dan ook bijzonder zware straffen boven het hoofd.

Ook in ons land komt silicose voor. Volgens FEDRIS, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, werd in 2021 - de laatst beschikbare cijfers - bij twee mensen silicose vastgesteld.