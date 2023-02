Internering bevolen voor belaagster (69) die woning van Pro League-CEO Lorin Parys binnendrong

De Leuvense rechtbank heeft de internering van een 69-jarige vrouw uit Schoten bevolen. De vrouw belaagde tussen 2018 en 2020 verschillende mensen met onophoudelijke brieven en telefoontjes. Een van de gedupeerden was Lorin Parys, voormalig ondervoorzitter van N-VA en huidige CEO van de Pro League. De vrouw drong zelfs zijn woning binnen.

De zestiger belaagde tussen 2018 en 2020 verschillende mensen in het Leuvense. Zo stuurde ze onophoudelijk brieven naar een vrouw en belde haar elk mogelijk uur van de dag op. Ze verscheen ook aan het adres van het slachtoffer om veelvuldig aan te bellen.

Een andere vrouw uit Leuven moest in april 2020 hetzelfde ondergaan. Op enkele dagen tijd werd ze twaalf keer opgebeld, terwijl het slachtoffer haar duidelijk maakte dat dit niet gewenst was. Ook deze keer kwam de beklaagde opdagen aan de woonst van het slachtoffer.

Woning binnengedrongen

Op het lijstje van de vrouw stond ook een bekend gezicht. Lorin Parys, CEO van de Pro League, en zijn echtgenoot werden regelmatig lastiggevallen door de zestiger. Ze stak constant brieven binnen in de bus, belde hen op met anonieme nummers en liet talloze voicemails achter. Ook bij de woning van Parys kwam ze opdagen, maar daar ging ze nog een stapje verder. In januari betrad ze de tuin en woning van het voormalige parlementslid.

De aangewezen deskundige stelt een bipolaire stemmingsstoornis vast bij de vrouw. “Er is een oorzakelijk verband tussen de feiten en de geestesstoornis en een verhoogd risico op herhaling”, leest het verslag. “Een psychiatrische behandeling, met het oog op haar re-integratie in de maatschappij is aangewezen.” De rechtbank geeft gehoor aan het verslag en beveelt de internering van de beklaagde.