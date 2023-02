Twee Iraanse ministers toegevoegd aan Europese zwarte lijst

Als reactie op de harde repressie van de protestbeweging door het regime in Teheran voegde de EU maandag nog eens 32 personen en twee entiteiten toe aan haar sanctielijst. De betrokken personen mogen niet langer naar de EU reizen en de lidstaten moeten eventuele activa op hun grondgebied blokkeren.

Behalve parlementsleden, rechters, procureurs en gevangenisdirecteuren zijn ook twee ministers op de lijst gezet: minister van Cultuur Mehdi Esmaeili voor zijn rol bij bedreigingen, arrestaties en vervolgingen van artiesten, filmmakers en journalisten, en minister van Onderwijs Yousef Nouri vanwege de willekeurige detentie van studenten. De lijst telt nu 196 personen en 33 entiteiten.

Betoging

Naar aanleiding van een bijeenkomst van de Europese buitenlandministers kwamen maandag in Brussel ongeveer 6.000 demonstranten van de Iraanse diaspora de straat op. De protestmars richt zich tegen de onderdrukking door het Iraanse regime en komt op voor meer vrijheid voor vrouwen.

In Iran zijn al maanden protesten aan de gang. Aanleiding daarvoor was de dood van Mahsa Amini op 16 september 2022 in politiehechtenis. De Iraans-Koerdische was gearresteerd door de zedenpolitie wegens het overtreden van de in Iran geldende islamitische kledingvoorschriften.

Het islamitische regime drukt het protest met geweld de kop in. Volgens inschattingen van mensenrechtenorganisaties zijn sinds september al meer dan 500 mensen gedood en bijna 20.000 mensen gearresteerd.