Beschadigde Sojoez MS-22 zal eind maart naar aarde worden teruggebracht

Russische ingenieurs kregen de voorbije weken te maken met lekkages aan twee ruimtecapsules bij het ISS. Het beschadigde Russische ruimtevaarttuig Progress MS-21 werd zondag ontkoppeld en op een gecontroleerde manier neergehaald, waarbij de niet-verbrande delen in de Stille Oceaan vielen.

Bij de capsule Sojoez MS-22, die is ontworpen voor bemande vluchten, was in december al een lek ontdekt. De schade vertraagde de terugkeer van het ISS van de Russische kosmonauten Sergej Prokopjev en Dmitri Peletinj en van de NASA-astronaut Frank Rubio. Voor hen is wachten op het volgende ruimteschip, dat nu vrijdag 24 februari vanop Bajkonoer zou worden gelanceerd.