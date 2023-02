Nieuwe staking dreigt bij Deutsche Post

Verdi ondervraagt nu zijn leden. Tegen 8 maart moet duidelijk zijn of een meerderheid (75 procent) wil staken. De voorbije weken waren er al herhaaldelijk werkonderbrekingen, die vertraging in de postbedeling veroorzaakten.

De cao voor de postbodes in Duitsland is eind vorig jaar afgelopen. De directie stelde een opslag voor van gemiddeld 11,5 procent, maar slechts vanaf 2024 en gespreid over twee jaar. Voor dit jaar wordt een “inflatiecompensatiepremie” tot 3.000 euro netto in het vooruitzicht gesteld. Maar daarmee blijft de directie ver onder de vakbondseisen.

Op 8 maart komt Deutsche Post ook met jaarresultaten: verwacht wordt dat het concern er een recordwinst zal bekendmaken.