Kindslachtoffers van de aardbeving in Turkije herdacht met ballonnen boven het puin: “Laatste cadeau voor de kinderen”

Honderden ballonnen zweven sinds zaterdag over het puin in de Turkse stad Hatay. Het is het “laatste cadeau” voor de kinderen die om het leven kwamen tijdens de zware aardbeving. Het project is een initiatief van de Turkse fotograaf Ogun Sever Okur, die samen met enkele vrijwilligers ballonnen hangt aan restanten van de gebouwen die zijn ingestort. “We wilden onze laatste plicht aan deze engelen vervullen”, klinkt het. “Maar mijn hart breekt telkens ik een ballon vastknoop.”