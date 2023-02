Honderden vrachtwagens in kilometerslange file aan grens tussen Polen en Wit-Rusland door sluiting belangrijke grenspost

In Polen staan aan de grens met Wit-Rusland honderden vrachtwagens in een file van meer dan 40 kilometer. Dat is het gevolg van de sluiting van een andere belangrijke grenspost door Warschau en vergeldingsmaatregelen door Minsk.

Het gaat om de grensovergang in Koroszczyn, momenteel de enige met Wit-Rusland die open is voor vrachtvervoer. Volgens de Poolse douane staan er zowat 1.900 vrachtwagens aan te schuiven en bedraagt de wachttijd er 63 uur of ruim twee dagen en een half.

Op 10 februari besliste de Poolse regering om de grensovergang met Wit-Rusland in Bobrowniki, de enige andere voor vrachtvervoer, plots te sluiten. Warschau deed dat naar eigen zeggen in het belang van “de staatsveiligheid”, te midden van toegenomen spanningen met Minsk.

Poczobut

Het Poolse besluit kwam er daags nadat een Wit-Russische rechtbank de journalist Andrzej Poczobut, lid van de Poolse minderheid in Wit-Rusland, tot acht jaar cel had veroordeeld wegens zijn kritische berichtgeving. Bovendien is Wit-Rusland de enige Europese bondgenoot van Rusland bij de invasie van Oekraïne, terwijl Polen een van de belangrijkste bondgenoten van Kiev is.

Wit-Rusland hekelde de “eenzijdige” beslissing om de grensovergang te sluiten en deed de ingreep af als “onmenselijk”. Het besliste daarna dat Poolse vrachtwagens met goederen alleen maar rechtstreeks via hun gemeenschappelijke grens Wit-Rusland binnen mogen, en niet meer via bijvoorbeeld Litouwen of Letland.