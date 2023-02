Fraser Hornby hecht veel belang aan eerste clean sheet sinds 10 september: “Dit nieuwe punt wijst ons de goede richting”

“Zo lang streefden we al naar een clean sheet. Na vijf maanden hebben we die nu. Het is een van de positieve punten waarop we zullen bouwen om straks wel het behoud te realiseren”, belooft aanvaller Fraser Hornby, die zelfs zonder zege in de must-winmatch tegen Charleroi vooral het goede onthoudt.

Van 1 op 24 over 2 op 27 naar 3 op 30 sinds half november. KV Oostende sprokkelt puntjes. Het ongenoegen op de tribunes – Geen passie, geen geld, geen beleid, geen resultaten, geen ambitie, Ganaye out, lazen we op spandoeken in de spionkop – richt zich vooral op de Amerikaans-Chinese eigenaars en de Franse CEO van de club. Maar de spelers kregen ook een boegeroep te horen na het laatste fluitsignaal.

“Natuurlijk zijn we een beetje teleurgesteld met dat doelpuntenloze gelijkspel. Niemand zal ontkennen dat wij het beste team waren. Als één ploeg moest winnen, waren wij het wel“, meent Fraser Hornby. “Toch mogen we ook niet te ontgoocheld zijn, want dit nieuwe punt wijst ons de goede richting. Over deze wedstrijd kan je voldoende positieve opmerkingen maken. Zo noteren we onze tweede clean sheet van het seizoen. Zelfs na enkele moeilijke situaties in onze achterlinie hielden we nu toch de nul. Dit doet heel veel deugd. Ja, ons vorige clean sheet dateert bovendien al van medio september”, wijst Hornby op een rij van zeventien competitieduels en twee bekermatchen waarin KVO telkens minstens één bal uit zijn netten moest graaien. Voor wie het al vergeten was: zaterdag 10 september 2022, KVO-Eupen 1-0.

Op cijfervlak zijn er nog positieve elementen. Voor de tweede match op rij pakt KVO punten. Zo’n oogstje dateert al van 10 en 17 september, die zege tegen Eupen en het gelijkspel op Cercle Brugge. Ook dit: na vier thuisnederlagen op rij boekte KVO wel een puntje in eigen stadion. “En van de vier jongste matchen, thuis en uit door elkaar, verloren we maar eentje”, voegde coach Dominik Thalhammer aan ons lijstje toe.

Kwaliteit

Fraser Hornby ziet meer goeds. “Onze stevige vechtlust en hoge intensiteit waren prima. De creatie van knappe aanvallen is ook goed. Dit was een prestatie om op te bouwen. Zolang we punten pakken, is het goed. Dat deden we trouwens al in drie van de vier jongste duels. Natuurlijk besef ik wel dat we nu ook matchen moeten winnen. Er resten ons nog acht speeldagen.”

Hornby, topschutter van deze ploeg, besefte wel dat de KVO’ers, hijzelf inbegrepen, diverse kansjes en ook één grote kans vakkundig de nek omwrongen. “In de zone van de waarheid misten we zaterdagavond inderdaad de kwaliteit om die laatste pass te geven. We creëerden verscheidene kansen. Helaas ontbrak dat laatste beetje”, bleef hij heel beleefd.

Verlengd verblijf

Het geloof is niet gesmolten in de Oostendse spelerskern, zelfs niet als je de kalender bekijkt. Volgend weekend naar leider Genk, daarna komt titelverdediger Club Brugge langs. “Toch geloven we ten volle in onze behoudskansen. Ons zelfvertrouwen is zeker niet geschonden”, benadrukt Hornby. “Dit team is jong, leert steeds meer en het heeft wel de kwaliteit om hoger in de rangschikking te staan dan de huidige positie. KV Oostende hoort gewoonweg thuis op het hoogste niveau. Wij zullen er alles aan doen om een verlengd verblijf in eerste nationale te realiseren. Daarin heb ik ook vertrouwen.”