Union verliest voor het eerst dit seizoen twee keer op rij punten: “Zolang we in de Champions’ play-offs zitten, kan alles”

Zo, dat was lang geleden: voor het eerst sinds 11 september verloor Union in de Jupiler Pro League. Tegen Standard maakten de Unionisten te veel individuele fouten, de Luikenaars profiteerden en wonnen met 2-4. Genk loopt zo weer een puntje verder uit, al is dat absoluut nog geen reden om te panikeren. De veerkracht van Union is enorm.

Na achttien wedstrijden weet Union weer wat verliezen is. Een uitgekookt Standard maakte een einde aan de indrukwekkende reeks van de Brusselaars, die nochtans een gouden zaak konden doen omdat Genk eerder op het weekend ook al punten liet liggen. Doelman Anthony Moris weet waarom zijn ploeg verloor. “We waren niet klaar voor deze wedstrijd”, aldus de 32-jarige Luxemburgse international. “We hebben veel kansen tegen gehad en we maakten te veel individuele fouten om de wedstrijd te kunnen winnen. Standard speelde dan weer de perfecte wedstrijd. Nu moeten we vooral kalm blijven en de partij goed analyseren. Verliezen hoort bij het voetbal, we weten dat we niet elke match kunnen winnen.”

Ook middenvelder Senne Lynen (24), die met knullig balverlies aan de basis lag van de 0-1, was na afloop teleurgesteld. “We verloren heel wat duels, dat is niet van onze gewoonte. Normaal winnen we die wel. Zelf ben ik ook echt niet tevreden met mijn match, ik leed te veel balverlies. Maar goed, verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal, het is zake om ons zo snel mogelijk te herpakken.”

Dat de reeks van Union nu verleden tijd is, is slechts bijzaak. “We waren het niet meer gewend om te verliezen”, gaat Lynen verder. “Het is heel teleurstellend, maar we mogen niet vergeten dat verliezen bij het voetbal hoort. We moeten hier goed mee omgaan en mogen vooral het positieve dat we dit seizoen al getoond hebben niet vergeten. Dat onze reeks ten einde komt? Dat is jammer ja, maar ik was er niet echt mee bezig. Maar natuurlijk is het mooi om zeventien wedstrijden niet te verliezen.”

Alles kan nog

Dat Genk eerder op het weekend gelijkspeelde, zorgde ervoor dat Union kon naderen tot op vier punten van de leider. In plaats daarvan bedraagt de kloof nu zeven punten. “Hoe ik het klassement nu bekijk? We weten dat de play-offs eraan komen. Zolang je in de Champions’ play-offs zit, kan alles. Vorig jaar zaten we in een andere situatie dan nu, alles kan nog in de play-offs.”

Een gemiste kans, maar meer dan dat hoeft er dus niet achter gezocht te worden. Denken dat Union nu een negatieve reeks zal neerzetten, zou onlogisch zijn. Union verloor dit seizoen nog nooit twee keer punten op een rij. Lynen: “We zijn een ploeg die het echt haat om te verliezen. De volgende wedstrijd zien we steeds als een kans om onze nederlaag recht te zetten, daarom dat we die match dan ook vaak winnen. Maar het zal niet makkelijk zijn, Westerlo is een erg sterke ploeg dus we moeten op onze hoede zijn. Maar we willen zeker een reactie tonen.”