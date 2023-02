Voedselagentschap haalt mondverfrissers uit handel omdat ze kankerverwekkend kunnen zijn

Mondverfrissers van de merken Bombay en Shalimar moeten per direct uit de winkelrekken worden gehaald. Ze bevatten ‘betelnoot’, een in ons land verboden plant die verslavend en kankerverwekkend is. Wie er te veel op kauwt, krijgt ook vieze bruinrode tanden.

De terugroeping komt er op aangeven van het RASFF, het Europees systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en dierenvoeders.

De mondverfrissers van Bombay en Shalimar, onder meer te koop bij warenhuisketen Jumbo, bevatten de verboden plant betelnoot of arekanoot. Deze in delen van Azië zeer populaire plant wordt gekauwd omwille van het licht euforische effect. Maar volgens het Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek van Lyon verhoogt het pruimen of kauwen van betelnoot de kans op kanker in de mond- en keelholte.

En dat is niet het enige neveneffect. Je krijgt wel het gevoel een frisse mond te hebben, maar wie er te veel op kauwt, riskeert ook vieze tanden te krijgen omdat het kauwen je speeksel doet verkleuren en je een roodbruine afzetting op je tanden krijgt. Bij wie het maar af en toe gebruikt, verdwijnt dat weer. Maar als je er aan verslaafd raakt, onder meer in Indonesië is betelnoot kauwen een sociale gebeurtenis, wordt je tandglazuur aangetast en verdwijnt het niet meer.