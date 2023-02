Onderzoeksrechter Claise weigert zich terug te trekken uit onderzoek naar corruptie in Europees Parlement

De Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise trekt zich niet terug uit het onderzoek dat hij momenteel voert naar corruptie binnen het Europees Parlement. Dat meldt het federaal parket. De advocaat van Marc Tarabella diende vorige week een wrakingsverzoek in omdat Claise zich partijdig zou hebben opgesteld in de motivering van het aanhoudingsmandaat van Tarabella. Door de weigering van de onderzoeksrechter om zich terug te trekken, zal het Brusselse hof van beroep moeten oordelen of Michel Claise al dan niet moet worden gewraakt.

Het Belgische Europarlementslid was onder aanhoudingsbevel geplaatst na zijn verhoor door de onderzoeksrechter, en afgelopen donderdag besloot de Brusselse raadkamer om zijn voorlopige hechtenis met een maand te verlengen. Nog voor die zitting van de raadkamer had de advocaat van Tarabella, meester Maxim Töller, een wrakingsverzoek neergelegd tegen onderzoeksrechter Claise.

Volgens de advocaat van Tarabella trad Claise in zijn aanhoudingsbevel het vermoeden van onschuld met de voeten. In dat aanhoudingsbevel staat immers: “De publieke standpunten van de beschuldigde waren in het begin nadelig voor Qatar, maar werden bijgesteld zodra er verdachte geldbewegingen werden gedetecteerd.”

LEES OOK. Qatargate: verdediging van Marc Tarabella wil rechter Michel Claise laten wraken, ook naam van Marie Arena duikt op in onderzoek

Volgens meester Töller gaf de onderzoeksrechter zo duidelijk aan wat hij over de schuld van Tarabella denkt. “Hij lijkt de ten laste gelegde feiten waar hij een onderzoek naar leidt voor bewezen aan te nemen”, klonk het vorige week. “Het gaat om de manier waarop het aanhoudingsbevel geformuleerd is. Er wordt geen gebruik gemaakt van de voorwaardelijke wijs. Het kan niet dat in het eerste procedurestuk dat tegen meneer Tarabella wordt opgesteld, er wordt uitgegaan van het principe dat hij schuldig is, dat hij geld aanvaard heeft. We betwisten alles wat hem ten laste wordt gelegd.”

Nu Claise weigert zich van de zaak te onthouden, moet het hof van beroep zich binnen de acht dagen over het wrakingsverzoek uitspreken. Tegen die beslissing van het hof van beroep is cassatieberoep mogelijk.