Italiaanse milieubeschermingsorganisatie trekt aan de alarmbel over aanhoudende droogte

De aanhoudende droogte in Noord-Italië is alarmerend. Legambiente, de meest prominente milieubeschermingsorganisatie in Italië, heeft de regering van premier Giorgia Meloni daarom opgeroepen om een alomvattende nationale waterstrategie in het leven te roepen. Hiermee zou het land beter het hoofd kunnen bieden aan de steeds vaker voorkomende dramatische weersomstandigheden.

Zo was er in de Italiaanse Alpen 53 procent minder sneeuwval dan normaal voor deze tijd van het jaar. In het stroomgebied van de Po, de grootste rivier van het land, is de neerslag met 61 procent gedaald, aldus Legambiente. Ook in het noorden en het centrum van de Apennijnen, een bergketen die door grote delen van Italië loopt, was er ook een gebrek aan neerslag. Ten slotte ligt de temperatuur van februari hoger dan gemiddeld, een trend die de laatste maanden vaker wordt geregistreerd.

In de oproep aan de regering stelde Legambiente verschillende maatregelen voor om het waterverbruik te verminderen en regenwater beter te benutten.