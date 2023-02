Atoomagentschap in gesprek met Iran over uraniumverrijking tot mogelijk 84 procent

Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) is in gesprek met Iran na berichten dat het agentschap uranium had ontdekt dat tot 84 procent was verrijkt. Een zuiverheid van 90 procent is genoeg om een kernbom mee te maken.

Volgens het persagentschap Bloomberg, dat twee diplomatieke bronnen aanhaalde, vonden de inspecteurs verrijkingsniveaus net onder de 90 procent.

IAEA-directeur-generaal Rafael Grossi “bespreekt met Iran de resultaten van recente verificatieactiviteiten”, aldus het VN-orgaan op Twitter. “Hij zal de raad van bestuur te gepasten tijde op de hoogte houden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“De inspecteurs moeten bepalen of Iran het materiaal opzettelijk heeft geproduceerd, of dat de concentratie het resultaat was van een onbedoelde opbouw als gevolg van technische problemen met de centrifuges die worden gebruikt om uranium te verrijken”, schrijft Bloomberg.

De verhoogde uraniumverrijking door Iran is in strijd met de afspraken die in 2015 gemaakt zijn om het atoomprogramma van Iran te beheersen.