Het debat is opnieuw open. Marc Coucke spreekt vanavond met de Anderlecht-fans over de onvrede die er nog altijd heerst. De RSCA-eigenaar moet de rangen sluiten en in die optiek is het cruciaal dat Coucke eens publiekelijk zijn vertrouwen aan de geplaagde Wouter Vandenhaute betuigt. Daar hoort de aanhang zich dan maar naar te schikken.