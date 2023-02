“Bad bank” van Fortis dient miljardenclaim in tegen S&P

Het vehikel RPI werd tijdens de financiële crisis van 2008 opgericht toen Fortis Bank dreigde om te vallen. In RPI werden de gevaarlijk geachte kredieten ondergebracht. Tegen 2013 was het grootste deel van die activa verkocht; de vennootschap blijft enkel nog “in slapende toestand” actief tot alle rechtszaken afgerond zijn.

Zo had RPI rechtszaken ingediend tegen onder meer Bank of America, Goldman Sachs, UPS en Deutsche Bank over de beruchte “herverpakte Amerikaanse hypotheekleningen” waar Fortis in had geïnvesteerd. Volgens RPI werd de Belgische bank hierbij misleid.

5 miljard

Maandag raakte via De tijd bekend dat RPI nog een miljardenclaim heeft ingediend tegen ratingbureau S&P op de Kaaimaneilanden. De bad bank eist compensatie voor verliezen van 5,14 miljard dollar (omgerekend zo’n 4,8 miljard euro) plus intresten op acht herverpakte kredieten of CDO’s, schrijft de krant Cayman Compass. De CDO’s werden nog voor de financiële crisis van 2008 aangekocht door het filiaal van Fortis op de Kaaimaneilanden, maar ze zouden geen correcte rating hebben gekregen van S&P, beweert RPI dat ze in 2009 erfde. De CDO’s kregen het label ‘AAA’ maar dat zou te hoog zijn. Fortis Cayman vertrouwde op deze rating van S&P, en zou de CDO’s anders nooit gekocht hebben, klinkt het in het krantenartikel van Cayman Compass.

De rechtszaak voor het “Grand Court” op de Kaaimaneilanden werd aangespannen op 10 februari. Wanneer de uitspraak te verwachten valt, is niet duidelijk. Ratingbureaus werden na de financiële crisis vaak aangeklaagd door banken die zich bedrogen voelden, veelal kwam het nadien tot een schikking.