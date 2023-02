Twee weken na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië is het grensgebied tussen beide landen maandag opnieuw getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 6.4, minder dan de zware aardbeving van twee weken geleden maar voldoende om heel wat al beschadigde gebouwen te doen instorten. Er liggen opnieuw mensen onder het puin en opnieuw wordt gevreesd voor bijkomende slachtoffers. Al zeker één persoon kwam om het leven en minstens acht mensen raakten gewond in Turkije.

Het epicentrum lag volgens de Turkse rampenbestrijdingsdienst Afad in Defne en de beving deed zich voor op tien kilometer diepte om 20.04 uur lokale tijd, 18.04 uur bij ons. Volgens televisiezender CNN Türk is de stoom in de Turkse provincie Hatay uitgevallen. Meerdere getuigen melden dat gebouwen in Antakya, de hoofdstad van Hatay, schade opgelopen hebben door de beving.

“De grond zakte onder onze voeten weg”, getuigt CNN Türk-journalist Buse Deviren. “We waren in het tentenkamp en alles schudde ongelooflijk. Mensen waren nog eten aan het maken op hun vuurtjes. Kinderen waren heel erg bang. Dit was geen naschok, hoor.”

“Meerdere gewonden”

Journalisten van het Franse persagentschap AFP in Antakya en Adana, ongeveer 200 kilometer ten noorden van Defne, konden de aardbeving naar eigen zeggen “zeer duidelijk” voelen. Er is volgens een AFP-journalist sprake van “meerdere gewonden” doordat gebouwen die al zwaar beschadigd waren door eerdere bevingen verder zijn ingestort. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu zegt dat er zeker één iemand om het leven is gekomen. Volgens hem kreeg een vrouw een steen op haar hoofd, en is ze daardoor overleden.

Op sociale media circuleren - niet geverifieerde - beelden uit Hatay waarop te zien is hoe gebouwen instorten, met grote stofwolken tot gevolg. Afad meldt een aantal stevige naschokken in Hatay, de zwaarste met een kracht van 5.8. “We vragen onze burgers in de regio om weg te blijven van beschadigde gebouwen en de waarschuwingen van onze teams nauwgezet op te volgen”, twitterde vicepresident Fuat Oktay. Hij maakte melding van minstens 20 naschokken en verklaarde ook dat in Turkije minstens acht mensen gewond raakten.

Muren en balkonnen ingezakt

Volgens getuigen aan het persbureau Reuters waren de trillingen ook waar te nemen in Syrië, Egypte en Libanon. In de buurt van de Syrische stad Aleppo zijn mensen de straat opgelopen in paniek, zeggen getuigen aan het Duitse persagentschap DPA. Ook in die regio zouden opnieuw gebouwen zijn ingestort, zegt een woordvoerster van de hulporganisatie SAMS. De Syrische hulporganisatie Witte Helmen bevestigt dat. In meerdere steden en dorpen in Syrië zouden muren en balkonnen zijn ingezakt en daarbij zouden “meerdere gewonden” gevallen zijn.

“Ik dacht dat de aarde onder mijn voeten openscheurde”, zei Muna Al Omar, die in de getroffen regio woont, aan Reuters. Een andere getuige vertelt dan weer hoe zijn familieleden en hij elkaar vastgrepen toen de beving zich voordeed. “We wisten niet wat anders te doen. We zagen de muren instorten. Het was alsof de aarde onder ons openging en ons zou opslorpen.”

Zaterdag ook al aardbeving

Zaterdagavond deed zich ook al een aardbeving voor in het zuidoosten van Turkije, toen met een kracht van 5.3. Daarbij vielen voor zover geweten geen bijkomende slachtoffers. Volgens Afad zijn er sinds de zware aardschokken van twee weken geleden al meer dan 6.000 naschokken geregistreerd.

Op 6 februari werd het Turks-Syrische grensgebied getroffen door een reeks zware aardbevingen,waarvan de zwaarste een magnitude van 7.8 had. Daarbij vielen ruim 47.000 doden, van wie meer dan 41.000 in Turkije alleen. Die balans loopt nog elke dag verder op. De provincie Hatay was toen al een van de zwaarst getroffen provincies. De Turkse autoriteiten staakten zondag alle reddingswerkzaamheden, behalve die in Hatay en Kahramanmaras.