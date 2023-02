Te grote treinen kosten Spaanse spoorwegbaas zijn job

Over de bestelling bestaat al twee weken polemiek in Spanje, nadat de fout publiek werd gemaakt. Het gaat om een contract voor 31 regionale treinen voor het bergachtige noorden van het land ter waarde van 258 miljoen euro, in juni 2020 toegekend aan de Spaanse constructeur CAF. De bestelde toestellen bleken echter te groot voor sommige spoorwegtunnels op hun beoogde trajecten.

Al in maart 2021 - voor de treinen in productie gingen - had CAF erop gewezen dat de afmetingen die de spoorwegen in hun aanbesteding hadden opgenomen, niet correct waren. Renfe benadrukt dat daardoor nooit treinen met verkeerde afmetingen zijn gemaakt.

De flater heeft er wel toe geleid dat de bestelling vertraging heeft opgelopen. De nieuwe treinen zullen niet zoals eerder aangekondigd in 2024 op de rails gezet worden, maar wel “in de loop van 2026”. Daarnaast bestaat de vrees dat de kosten zullen ontsporen.

Op 6 januari besliste het Spaanse ministerie van Transport al om het hoofd materiaalbeheer van Renfe en een hoge functionaris bij spoornetbeheerder Adif de laan uit te sturen. Maandag hield Renfe-baas Isaías Taboas de eer aan zichzelf en stapte hij op. Ook staatssecretaris van Transport en voormalig Adif-voorzitter Isabel Pardo de Vera deed dat. Transportminister Raquel Sánchez Jiménez bedankte de twee in een korte reactie voor hun diensten.