93ste editie Aalst Carnaval legt carnavalshart van de Aalstenaren bloot: “Wij zijn carnavalist tot in de kist!”

Dat het weer carnaval is, hebben de inwoners van Aalst en ver daarbuiten geweten. Precies honderd jaar nadat de eerste stoet door de stad trok, palmen Prins Carnaval - dit jaar Jordy I - valse politici, praalwagens en andere figuren weer de straten in. Maar wat maakt Aalst Carnaval nu zo speciaal, waarom dragen de Aalstenaren de traditie zo in het hart? En kan je er zomaar met alles lachen?