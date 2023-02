Verpleegster die verdacht wordt van brandstichting in rusthuis is na twee maanden cel weer vrij onder voorwaarden

Personeelslid Mélissa S. (34) is na twee maanden in de gevangenis van Hasselt opnieuw vrij. Het Leuvense gerecht verdenkt haar er al maanden van achter de dodelijke brand in het woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot te zitten. Bewijzen of een bekentenis blijven echter uit. “Tijd om naar de echte dader te zoeken”, zegt haar advocaat Kris Luyckx.

Mélissa S. is opnieuw vrij (onder voorwaarden.) — © rr

Tunnelvisie bij de Leuvense speurders en de Aarschotse dorpsroddel. Volgens Kris Luyckx, advocaat van Mélissa S., zijn dat de redenen dat zijn cliënt de voorbije twee maanden in de gevangenis doorbracht. Voor de speurders die de brand in woonzorgcentrum Sint-Rochus begin juli 2022 onderzoeken is er maar één dader: in hun hypothese is Mélissa S., sinds april vorig jaar in dienst daar, diegene die op een vrijdagavond rond 22.40 uur bewust brand stichtte.

Een dode bejaarde

162 rusthuisbewoners moesten in allerijl geëvacueerd worden. Voor Jozef Bruyninckx, 88 jaar, kon geen hulp meer baten. Hij raakte bedwelmd door de felle rookontwikkeling op de eerste verdieping en stierf ter plaatse.

De branddeskundige kwam tot de schokkende vaststelling dat iemand bewust brand had gesticht. Wilde iemand bewust rusthuisbewoners treffen? Wekenlang was de brand een groot mysterie. Ook de camera aan de ingang bleek defect.

Werkneemster als hoofdverdachte

Tot het Leuvense parket begin december, vijf maanden na de brand, plots communiceerde dat er een personeelslid was opgepakt, verhoord én aangehouden. Mélissa S. ontkende elke betrokkenheid, ondanks enkele tegenstrijdigheden in haar verhoor. Een psychiatrisch rapport werd besteld en moest haar mentale gezondheid in kaart brengen. In haar omgeving geloofde echter niemand dat ze tot zoiets in staat zou zijn. Toch werd haar aanhouding een eerste keer verlengd, wat wijst op aanwijzingen van schuld.

Onderzoek terug naar af?

“Tunnelvisie dus”, zegt Luyckx, die voor de Leuvense raadkamer bepleitte dat zijn cliënte niet in de gevangenis thuishoort. Volgens hem zijn er anderen die op die bewuste avond in het woonzorgcentrum waren en daar niets te zoeken hadden.

Het Leuvense parket ging echter in beroep tegen haar vrijlating door de raadkamer. In beroep, voor de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling, volgt nu wel de vrijlating onder voorwaarden. Zo mag Mélissa S. zich niet in Aarschot begeven, laat staan contact hebben met andere personeelsleden, van wie er sommigen haar dus als schuldige aanwezen. “Hoog tijd dat de speurders naar de echte dader beginnen te zoeken”, aldus Luyckx.