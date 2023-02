Alec Baldwin riskeert door beslissing Openbaar Ministerie plots minder zware straf: “Om procedureslag te vermijden”

Het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse staat New Mexico heeft de beschuldigingen tegen Hollywood-acteur Alec Baldwin verlaagd voor de dodelijke schietpartij op de set van de film Rust. Dat is goed nieuws voor Baldwin, want hij riskeert daardoor een gevoelig minder zware gevangenisstraf.

De verandering in de beschuldiging van het Openbaar Ministerie is er geen kleine. Enkele maanden nadat het dodelijke schot in oktober 2021 gelost werd, werd de wapenwet in de staat verstrengd. Wie sindsdien veroordeeld wordt voor onvrijwillige doodslag, waarvan Baldwin beschuldigd wordt, krijgt minimaal vijf jaar gevangenis. Maar omdat de schietpartij zich voor de verandering van de wet voordeed, valt de beschuldiging van Baldwin nog onder de oude wet. En dus riskeert hij nu nog maximaal achttien maanden in de gevangenis.

“We hebben beslist om hem te berechten onder de oude wet en de beschuldigingen dus te verlagen, om te vermijden dat het een procedureslag wordt met meneer Baldwin en zijn advocaten”, staat in een statement van het Openbaar Ministerie. “Zo garanderen we dat er gerechtigheid komt.”

De veranderde beschuldig geldt ook voor Hannah Gutierrez-Reed, de wapenverantwoordelijke op de filmset.

Bij het schietincident op de set van de western in oktober 2021 kwam cameravrouw Halyna Hutchins om het leven. Baldwin was aan het oefenen met een revolver, die ongeladen had moeten zijn. Het wapen ging toch af en Hutchins werd dodelijk in de borst getroffen. Regisseur Joel Souza raakte ook gewond, maar hij overleefde de schietpartij. De 64-jarige acteur zegt niet te hebben geweten dat het wapen geladen was.