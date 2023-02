Waarom er plots beelden uit videoclips van Ed Sheeran, Editors en Roméo Elvis verdwenen zijn

LEES OOK. Consortium 12-12 lanceert rekeningnummer voor aardbeving Syrië en Turkije

“Video niet beschikbaar. Om blijvende aandacht te vragen voor het conflict in Oekraïne, hebben Rode Kruis-Vlaanderen en Roméo Elvis besloten om de beelden van het land uit deze muziekvideo te laten verdwijnen. Net zoals er vandaag nog vele mensen en infrastructuur dreigen te verdwijnen.”

Die melding krijg je vanaf vandaag te lezen bij de videoclip van ‘Malade’ van Roméo Elvis, die deels in Oekraïne werd opgenomen. Hetzelfde geldt voor ‘2step’ van Ed Sheeran, ‘Paradise’ van George Ezra, ‘Frankenstein’ van Editors, ‘Never let you go’ van Rudimental, ‘Nico and the niners’ van Twenty One Pilots, ‘Shine’ van Years & Years en ‘Let it happen’ van Tame Impala. Overal werd het Oekraïense beeldmateriaal verwijderd.

Met de actie willen de artiesten en Rode Kruis-Vlaanderen “blijvende steun en aandacht” voor de slachtoffers van de oorlog vragen. “In het conflictgebied dreigen nog veel mensen en plaatsen te verdwijnen. En het is onze plicht als humanitaire organisatie om alle slachtoffers te blijven helpen. We willen dus samen met de acht artiesten vragen om dit conflict niet te vergeten, hoe lang het ook nog blijft duren” zegt woordvoerder Joachim Deman.

Wie wil helpen, kan terecht op www.rodekruis.be/oekraine of een bijdrage storten op het rekeningnummer BE53 0000 0000 5353.