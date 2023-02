Familie en vrienden nemen in volle moskee afscheid van Imane (25), die verdronk in Zenne

Drie weken nadat Imane Khraiss (25) in het Vlaams-Brabantse Eppegem in het water viel, namen vrienden en familie maandag afscheid van haar in een Vilvoordse moskee.

Het lichaam van Imane Khraiss werd donderdagavond gevonden. De vrees van de familie was uitgekomen: de jonge vrouw uit Zemst, die werkte in de Mechelse horeca, was in de nacht van 28 op 29 in de Zenne beland. Ze was op de terugweg van haar werk. Wekenlang zochten brandweer en Cel Vermiste Personen naar haar lichaam. Donderdagavond kregen haar zussen, broer en ouders het slechte nieuws te horen. Haar familie roemde haar afgelopen weekend als de perfecte zus, als de perfecte dochter. Haar dood, een valpartij met de fiets, is een tragisch ongeval gebleken. Maandag kwamen familie, vrienden en kennissen samen in de Annasr-moskee in Vilvoorde om haar een laatste eer te betuigen.

(phu)