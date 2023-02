João Silva maakt zijn eerste doelpunt voor KV Kortrijk: “Ik groei week na week”

Geen gouden driepunter voor KVK. Een foutje in de verdediging besliste over ‘maar’ een puntje in een wedstrijd waarin er meer inzat. “Het is jammer om op zo’n manier dat tweede doelpunt tegen te krijgen, maar dat is nu eenmaal voetbal”, vertelt verdediger João Silva. “Onze verdediging deed het voor de rest uitstekend tegen Anderlecht. Die zaken moeten we onthouden, want dat is positief. Wel was Slimani gevaarlijk. Hij is het type spits dat in het hoofd van een verdediger kruipt. Ik ken hem nog van toen hij bij Sporting speelde. Hij heeft er al een mooie carrière op zitten.”

Doelpuntenmaker

João Silva (24) liet afgelopen week op de clubkanalen van KV Kortrijk weten graag eens een doelpunt te maken voor zijn nieuwe club. Zo gezegd, zo gedaan. Tegen de recordkampioen trof hij van dichtbij raak na een goede voorzet van Selemani. “Ik ben gelukkig met mijn eerste doelpunt voor KVK. Het was puur op gevoel. Ik zag dat Faïz Selemani een bal in de lucht ging trappen en ik weet dat hij een goede voorzet in de benen heeft. Ik moest het leer enkel binnentrappen. Het was wel wat emotioneel om te scoren. Mijn viering had ik niet gepland, ik deed gewoon iets wat op dat moment in me opkwam.”

“Ik ben blij voor mezelf, maar jammer genoeg wonnen we niet. Het punt is wel belangrijk voor het team als we de huidige situatie van de club bekijken. Op persoonlijk vlak zet ik stappen en voel ik dat ik week na week groei. Ik geniet van het spelletje en dat komt door het vertrouwen dat ik hier krijg. Vertrouwen is belangrijk voor een voetballer.”

Derby

De enige echte Vlassico staat vrijdag op het programma. Altijd al een beladen duel voor de supporters, maar nu wordt de wedstrijd nog eens extra gekruid door de degradatiestress waar beide clubs mee zitten. “Het wordt een moeilijke wedstrijd voor ons”, stelt Silva. Niet per se omdat het tegen de buur is, wel omdat Zulte Waregem een rechtstreekse concurrent is in de strijd om het behoud. Als we daar de drie punten pakken, doen we een goede zaak, maar zijn we zeker nog niet gered. We zijn op de goede weg, maar mogen nu geen steken meer laten vallen. We zijn gefocust op de derby.”