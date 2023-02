Eigenaar John Henry bevestigt: “Liverpool staat niet te koop” (er is wel een ‘maar’)

Liverpool-eigenaar John Henry heeft maandag in Amerikaanse media bevestigd dat hij niet van plan is de club te verkopen.

Fenway Sports Group (FSG), waarvan Henry hoofdaandeelhouder is, nam Liverpool in 2010 over. In november werd er een statement de wereld in gestuurd waarin toegegeven werd dat de zoektocht naar nieuwe aandeelhouders was opgestart. FSG-voorzitter Tom Werner pookte wat later het vuur nog wat op door te stellen dat de eigenaars de mogelijkheden tot verkoop aan het onderzoeken waren.

“Zullen wij voor altijd in Engeland blijven? Neen. Zijn wij momenteel Liverpool aan het verkopen? Neen. Zijn wij aan het onderhandelen met potentiële investeerders? Ja. Staat er wat te gebeuren? Ik denk van wel, maar dat zal dus geen verkoop zijn”, aldus Henry aan Boston Sports Journal.

© EPA-EFE

FSG kocht Liverpool in 2010 van de voormalige eigenaars Tom Hicks en George Gillett voor 340 miljoen euro, toen de club aan de rand van het faillissement stond. Volgens zakenblad Forbes is de negentienvoudige Engelse landskampioen intussen 4,45 miljard dollar (4,16 miljard euro) waard. Dat cijfer kan best kloppen. Chelsea werd onlangs voor 4,5 miljard euro verkocht aan een consortium rond de Amerikaan Todd Boehly. De familie Glazer zou voor Manchester United dan weer meer dan 5 miljard euro willen opstrijken.

Naast Liverpool bezit FSG ook baseballclub Boston Red Sox en ijshockeyteam Pittsburgh Penguins. De bekendste aandeelhouder is LA Lakers-superster Lebron James, die op papier dus ook deels eigenaar is van Liverpool.