Twee politieagenten vervolgd voor overlijden in politiecel

Twee politieagenten zullen zich voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor het overlijden van Ibrahima Barrie. De man stierf in januari 2021 in een politiecel van een politiecommissariaat vlakbij het station Brussel-Noord. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de advocaat van de familie van het slachtoffer, meester Alexis Deswaef.

De toen 23-jarige Ibrahima Barrie was op 9 januari 2021 opgepakt in de omgeving van het station Brussel-Noord omdat hij een politie-interventie aan het filmen was en op de loop was gegaan toen de betrokken agenten hem wilden controleren. De jongeman werd vervolgens overgebracht naar het politiecommissariaat in Brabantstraat, waar hij in elkaar zakte. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis maar overleed.

In de eerste dagen na zijn overlijden ging het gerucht dat de jongen onder invloed was en door het gebruik van drugs om het leven was gekomen, maar de autopsie en het toxicologisch onderzoek spraken dat tegen. Die autopsie bracht weliswaar een hartafwijking aan het licht maar die kon volgens de familie op zichzelf geen verklaring kunnen zijn voor de hartstilstand. Volgens meester Deswaef verstreken er vijf tot zeven minuten tussen het moment dat Ibrahima het bewustzijn verloor en de reactie van een eerste agent, en zouden de agenten ook geen gebruik hebben gemaakt van de defibrillator die in het commissariaat aanwezig was.

Het Brusselse parket opende na het overlijden een gerechtelijk onderzoek, dat recent is afgesloten. De Brusselse raadkamer heeft vorige week twee politieagenten doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

“De voorlopige tenlastelegging is ‘schuldig verzuim’, maar de beschikking van de raadkamer vermeldt uitdrukkelijk dat de kwalificatie zal moeten besproken worden voor de rechter”, zegt meester Deswaef.